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كيف سيحمي تطبيق تباعد من الإصابة بـ كورونا ؟
سيتاح لاحقًا لمستخدمي أندرويد على متجر جوجل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد تطبيق تباعد أنه يُمكّن الأشخاص الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا من تسجيل حالتهم، الأمر الذي من دوره أن يساهم في تنبيه الأشخاص الذين خالطهم خلال الفترة الماضية، ليتخذوا بدورهم الإجراءات اللازمة.
جدير بالذكر أن تطبيق تباعد متاح حاليًّا على متجر التطبيقات في أبل من خلال هذا الرابط التالي (هنا)، فيما سيتاح في وقت لاحق لمستخدمي أندرويد على متجر جوجل.
وتطبيق تباعد من الخدمات الجديدة، التي يتاح من خلالها للشخص معرفة ما إذا كان مخالطًا لحالة سابقة، إضافة إلى احتواء الحالات المصابة والمخالطة للحد من انتشار الفيروس.
وعند التسجيل في تطبيق تباعد لأول مرة سيقوم التطبيق بإرشاد المستخدم للتأكد من أن التطبيق يعمل بالشكل الصحيح من خلال تفعيل الإشعارات، تفعيل إشعارات الاختلاط، تفعيل البلوتوث، ويتم التعرف على حالة التطبيق من خلال الصفحة الرئيسية حيث تظهر حالة التطبيق (نشط/ غير نشط).
ويخدم تطبيق تباعد جميع الأفراد الموجودين في السعودية، وهو متاح على المتاجر الرسمية لأجهزة الآيفون نسخة نظام 13.5 iOS فأعلى، في الفترة الحالية، على أن يتم إتاحته لاحقًا على أجهزة الأندرويد نسخة نظام 06 Android OS فأعلى، ومتاح للعمل في المملكة فقط.
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