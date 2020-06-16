2020-06-17

فيديو.. العداء الأسمري يحمل والده على ظهره في أحد منتزهات عسير

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

حمل العدّاء العالمي سعد شداد الأسمري والده على ظهره في مشهد إنساني أثار المشاعر والإشادة، وذلك خلال زيارة لهما إلى أحد منتزهات منطقة عسير.

وأظهر مقطع فيديو العداء الأسمري وهو يحمل والده من السيارة متوجهًا به إلى مكان الجلوس في أحد المتنزهات، ليثير تعليقات عديدة أشادت بهذه الفعلة الإنسانية التي تدل على البر بالوالدين ومشاعر الإحسان.

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وأكد معلقون أن هذه الفعلة تفتح باب توفيق حقيقي للأبناء في حياتهم.

الجدير بالذكر أن العداء العالمي الشهير سعد شداد الأسمري صاحب أول ميدالية سعودية عالمية، حيث مارس رياضة الجري من عام 1992م حتى اعتزاله عام 2002م، بعد تحقيق العديد من المسابقات المحلية والدولية.

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