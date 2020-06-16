السعودية | محمد بن سلمان وماكرون يناقشان المستجدات الإقليمية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المستجدات الإقليمية والدولية. واستعرضا خلال اتصالا هاتفي، العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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