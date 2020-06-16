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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم الثلاثاء من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدَيْن، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441 11:21 PM
ناقش عددًا من القضايا المشتركة خلال اتصال هاتفي من "ماكرون"
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم الثلاثاء من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدَيْن، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
، ولي العهد يبحث مع الرئيس الفرنسي المستجدات الإقليمية والدولية ،
المصدر : الخليج 365
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