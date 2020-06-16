محمد بن مسعود - الدمام - حصلت الباحثة هدى رابع القرشي على درجة الماجستير من جامعة دار الحكمة بجدة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف في رسالتها بعنوان (معوقات تطبيق برامج التربية البدنية بالمرحلة المتوسطة في المدارس الحكومية بجدة من وجهة نظر القائدات) بإشراف الدكتورة رندة حريري، وتمت مناقشة الرسالة من قِبل الدكتورة منى كريم والدكتورة عائشة فلاتة. 16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441 11:10 PM Advertisements "هدى القرشي" تحصل على الماجستير في التربية "هدى القرشي" تحصل على الماجستير في التربية حصلت الباحثة هدى رابع القرشي على درجة الماجستير من جامعة دار الحكمة بجدة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف في رسالتها بعنوان (معوقات تطبيق برامج التربية البدنية بالمرحلة المتوسطة في المدارس الحكومية بجدة من وجهة نظر القائدات) بإشراف الدكتورة رندة حريري، وتمت مناقشة الرسالة من قِبل الدكتورة منى كريم والدكتورة عائشة فلاتة. الكلمات المفتاحية ، "هدى القرشي" تحصل على الماجستير في التربية ،

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