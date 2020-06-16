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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.
واطمأن سمو ولي العهد خلال الاتصال على صحة جلالة الملك محمد السادس، متمنيًا له دوام الصحة والعافية.
فيما عبّر جلالة ملك المملكة المغربية عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.
16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441 10:58 PM
اطمأن خلال الاتصال على صحته
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.
واطمأن سمو ولي العهد خلال الاتصال على صحة جلالة الملك محمد السادس، متمنيًا له دوام الصحة والعافية.
فيما عبّر جلالة ملك المملكة المغربية عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.
، ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًا بملك المملكة المغربية ،
المصدر : الخليج 365
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