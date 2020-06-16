شكرا لقرائتكم خبر عن هل تذكرون الطفلة “ندى الأهدل” التي هربت من عائلتها عام 2013 ؟ .. شاهدوا كيف أصبحت بعد 7 سنوات ..”فيديو“ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء ، ١٦ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٠٣ مساءً (الخليج 365_متابعات)

تداول رواد مواقع التواصل ، صورة حديثة للطفلة “ندى الأهدل” التي اجتاحت قصتها عناوين الأخبار قبل سنوات، وتحديدًا في عام 2013 عندما كانت تبلغ 13 عامًا من العمر.

وبدت الأهدل في الصور الحديثة غاية في الجمال والأناقة، حيث أصبحت بعمر 17 عامًا.

رشحت لجائزة نوبل للأطفال

وخرجت الطفلة ندى الأهدل في عام 2013 بفيديو مسجل كشفت من خلاله أنها هربت من عائلتها التي تنوي تزويجها وهي ما زالت بعمر الـ11، وكشفت ندى حينها أن عمها ساعدها بالهروب، مُطالبة المجتمع إنقاذ الطفولة، ومحاربة زواج القاصرات، وسردت قصة خالتها التي انتحرت بعد تزويجها بشكل إجباري وهي بعمر الـ13.

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وترأست ندى بعد حادثتها مؤسسة ندى لحماية حقوق الطفل في اليمن ورشحت لجائزة نوبل للأطفال العالمية للعام 2018، ومولت مشروعين لها.

واهتمت آنذاك وسائل إعلام يمنية وأجنبية بنشر قضية ندى الأهدل؛ إذ نشرت “بي بي سي” قضيتها تحت عنوان “نداء فتاة على الإنترنت يسلط الضوء على محنة العرائس الصغيرات في اليمن”، كما ظهرت الفتاة لتشرح قضيتها في قنوات فرانس 24 وقناة الجديد وقناة الميادين، إضافة إلى العديد من التقارير الصحفية ولتكون ضمن أشهر 29 فتاة لعام 2013 حسب موقع “towardthestars”. وتناولت القصة وسائل إعلام من مختلف جهات العالم.

ألفت كتاباً وشاركت في فيلم

كما ألّفت ندى كتابا عن قصتها بعنوان (nada alahdal La rosée du matin) (French): وعرضت فيه اعترافات والديها بمحاولة تزويجها، وموقفها ضد زواج القاصرات على خلفية ما حدث لخالتها التي أقدمت على الانتحار حرقا بعد تزويجها بسنة، وأختها التي حاولت الانتحار حرقا أيضا، في عمر 12 سنة.

هل تذكرون الطفلة “ندى الأهدل (فيديو) وشاركت في الفيلم السينمائي العالمي “أنا نجود بنت العاشرة ومطلقة” الذي فاز بالعديد من الجوائز العالمية ورشح لجائزة أوسكار، وكان دورها إنقاذ نجود من الزواج وبيع الخاتم الذي بيدها لشراء ألعاب وممارسة حقوقها الطفولية.