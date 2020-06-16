شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق موقعين تجاريين في عنيزة بعد رصد حالات لكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى): قررت بلدية عنيزة إغلاق موقعين تجاريين بعد وجود حالات إيجابية لفيروس قررت بلدية عنيزة إغلاق موقعين تجاريين بعد وجود حالات إيجابية لفيروس كورونا لدى عددٍ من الموظفين. وطُبقت بعدها الإجراءات المتبعة تمثلت بعزل المخالطين 14 يومًا وتعقيم المواقع بشكل يومي. وجاء ذلك ضمن أعمال البلدية مع اللجنة المشتركة لمكافحة فيروس كورونا بعنيزة، والجولات الرقابية التي تقوم بها.

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