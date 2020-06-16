شكرا لمتابعة خبر عن المري يوضح حكم صنع عرائس للأطفال من القطن والقماش (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أميرة خالد (صدى):أوضح الشيخ علي بن صالح المري حكم صنع عرائس للأطفال من القطن والقماش.
وقال المري خلال حواره في برنامج " يستفتونك " عبر قناة الرسالة:" إذا وضعت الدمية من باب الزينة مع الطعام أو الشراب أو البيت، فيجب ألا تكون الصورة مكتملة ".
وأضاف المري:" اصنع دمية ولكن لا تضع صورة مكتملة للوجه، بينما الصورة المكتملة غير جائزة شرعا ".
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