شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين يطمئن على صحة ملك المغرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، اطمأن فيه على صحته.

وتمنى خادم الحرمين الشريفين لجلالة الملك محمد السادس موفور الصحة والسلامة.

وقد عبر جلالة ملك المملكة المغربية، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية، واطمئنانه على صحته.