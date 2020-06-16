شكرا لمتابعة خبر عن رئيس بلدية المضايا يوضح سبب ارتفاع إيجار محلات السمك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

دخل أصحاب محلات السمك بسوق مضايا جازان في مواجهة مع رئيس بلدية المضايا، قائلا:" زادوا الإيجار من 200 إلى 500 ريال، وإجمالي ما ندفع صار 800 ريال ".

ومن جهته، قال رئيس البلدية المهندس علي عطيف: " المستثمر الجديد في السوق هو اللي زادها، واللجنة وجدت أن هذا المبلغ أقل من سعر السوق ".

وأشار عطيف:" هناك مراقب متواجد بصفة مستمرة لأي مخالفات أو تجاوزات خاصة بالصحة العامة تجاه المستأجرين أو المتسوقين ".

وأوضح عطيف أن مراقب البلدية يقوم بتعقيم أعمال التطهير والتعقيم للسوق "، مشيرا إلى أن البلدية لم تبلغ بأي ارتفاع في الأسعار.