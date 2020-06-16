شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ضبط مرمى عشوائي لحرق النفايات في ينبع النخل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): باشرت فرق التفتيش البيئي، التابعة للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، موقع (مرمى عشوائي) بمدينة ينبع النخل بمنطقة المدينة المنورة. باشرت فرق التفتيش البيئي، التابعة للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، موقع (مرمى عشوائي) بمدينة ينبع النخل بمنطقة المدينة المنورة. وتبين وجود حرق للنفايات داخل الموقع، وتم ضبط الحالة ورفع التقارير اللازمة.

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