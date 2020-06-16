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عقوبة تعمد مخالفة إجراءات الوقاية من كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

جددت وزارة الداخلية تحذيرها من مخالفة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة.

ولفتت الوزارة إلى أن عقوبة تعمد مخالفة تلك الإجراءات (لبس الكمامة، التباعد الاجتماعي، قياس درجة الحرارة عند دخول المقرات، والخروج رغم ارتفاع درجة الحرارة) كون غرامة 1000 ريال تتضاعف في التكرار.

وأوضحت أن مخالفة المقيمين تترتب عليها إبعادهم عن المملكة ومنع دخولهم نهائيًا إليها.

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