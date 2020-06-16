شكرا لمتابعة خبر عن "المسند" يحذر من خطورة النظر إلى الشمس وقت الكسوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مدى وجود خطورة كامنة عند مشاهدة الكسوف بالعين المجردة.

وقال "المسند" : " النظر إلى الشمس خطر جداً على شبكية العين سواء كانت الشمس كاسفة أم لا، وعليه فإني أهيب بالجميع بتجنب النظر إلى الشمس مباشرة أو حتى باستخدام نظارات شمسية أو أفلام محترقة ونحوها " .

وأضاف: " نظراً لخطورة الأشعة الشمسية المرئية والمباشرة على العين، والتي قد تصيب بالعمى المؤقت، أو تلحق بالعين أضرراً دائمة، ويشار إلى أن هناك نظارات خاصة لمتابعة الكسوف تدعى Eclipsers Glasses حفظ الله الجميع " .

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وأكد أن هناك صلاة لكسوف الشمس، متابعًا: " صلاة الخسوف هي الصلاة الوحيدة في الشريعة التي تقام في وقت واحد في نصف الكرة الأرضية الليلي، بينما صلاة الكسوف يكون التوقيت متعدداً؛ لكون ظل القمر الساقط على الأرض محدود المساحة، ويتحرك من الغرب إلى الشرق " .

وأكمل: " بسرعة دوران القمر حول الشمس لذا فإن مشاهدة الكسوف تختلف من موضع جغرافي إلى آخر، وبوجه عام قد ينادى لصلاة الكسوف بعد وقوعه بنحو15دقيقة " .

واختتم: " وتجدر الإشارة إلى أن عام2020 لن نصلي فيه صلاة خسوف القمر، وسنصلي صلاة كسوف الشمس الحلقي لمرة واحدة وذلك في29 شوال الحالي هذا والله أعلم " .