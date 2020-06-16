شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصناعة: «قطاع التعدين سيكون أهم روافد الاقتصاد الوطني» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية؛ بندر الخريف، اليوم الثلاثاء، على أن قطاع التعدين في المملكة سيكون له مستقبل باهر.
وقال "الخريف" عبر "تويتر" : "بدعم خادم الحرمين الشريفين، وتوجيهات ومتابعة سمو ولي العهد -يحفظهم الله- سيكون قطاع التعدين واحد من أهم روافد الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز الاستثمار فيه، واستغلال المقومات الاستراتيجية والثروات الهائلة للمملكة".
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