شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصناعة: «قطاع التعدين سيكون أهم روافد الاقتصاد الوطني» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية؛ بندر الخريف، اليوم الثلاثاء، على أن قطاع التعدين في المملكة سيكون له مستقبل باهر.

وقال "الخريف" عبر "تويتر" : "بدعم خادم الحرمين الشريفين، وتوجيهات ومتابعة سمو ولي العهد -يحفظهم الله- سيكون قطاع التعدين واحد من أهم روافد الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز الاستثمار فيه، واستغلال المقومات الاستراتيجية والثروات الهائلة للمملكة".