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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن نسبة ضريبة القيمة المضافة على الخدمات التي يتم دفعها عن طريق الأقساط الشهرية.
وأشارت هيئة الزكاة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر:" الفواتير الضريبية المصدرة قبل وبعد إقرار زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% ".
وأوضحت الهيئة:" قام فرد بعمل بوليصة تأمين صحي لمدة عام في تاريخ 1 مايو 2020م, مع إحدى شركات التأمين على دفعات شهرية ويتم إصدار فاتورة ضريبية مستقلة عن خدمة التأمين عن كل شهر ".
ولفتت الهيئة:" إذا تم إصدار فواتير ضريبية عن توريدات مستمرة يتم تنفيذها جزئية قبل نهاية 30 يونيو 2020م، وجزئية بداية من 1 يوليو 2020م تخضع خدمات التأمين الصحي خلال الفترة من 1 مايو 2020م وحتى 30 يونيو 2020م للنسبة الأساسية 5%. ومن تاريخ 1 يوليو 2020م تخضع للنسية الجديدة 15% ".
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