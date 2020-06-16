شكرا لمتابعة خبر عن الغزواني: بعض العمالة الموجودين باالشوارع تعلموها في بيوت الناس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

قال عبدالرحمن الغزواني مختص بالسباكة والكهرباء وصيانة الأجهزة المنزلية إن بعض العمالة الموجودين في الشوارع لم يتعلموا مهنهم عن طريق الدراسة بل تعلموها في بيوت الناس.

وأضاف الغزواني خلال حواره في القناة السعودية الأولى" السباكة ليست مهنة تعلمتها عن طريق الدراسة "، موضحا أن السباكين الموجودين بالمملكة ضربوا باللوائح عرض الحائط.

وشدد الغزواني، قائلا:" لابد أن يكون هناك وعي عند المجتمع "، مشيرا إلى أن العمالة الموجودين في الشوارع تعلموها في المنازل.