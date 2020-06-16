شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. حارس الأمن الدامع ينشر فيديو لوضع عربة قهوة بدلًا من غرفة الحراس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أظهر مقطع فيديو، قيام البلدية بوضع عربة قهوة مكان غرفة الحراس التي كانت مخصصة لحارس الأمن أحمد مطر . أظهر مقطع فيديو، قيام البلدية بوضع عربة قهوة مكان غرفة الحراس التي كانت مخصصة لحارس الأمن أحمد مطر . وكان أحمد مطر قد انتشر فيديو له في عيد الفطر، وقد دمعت عيناه بسبب أشعة الشمس الحارقة وإزالة الغرفة المخصصة له للراحة.

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