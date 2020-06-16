شاهد بالصور و الفيديو .. كيا K5 موديل ٢٠٢١

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وصلت كيا كيه 5 2021 الجديدة كلياً إلى السعودية، وتأتي السيدان متوسطة الحجم التي كانت تعرف بأوبتيما سابقاً بتصميم عصري ومقصورة فاخرة وتقنيات متطورة إليكم المواصفات و مقتطفات من الصور و الفيديو حول ذلك …. ● المواصفات :- المحرك: 2.5 عدد سرعات ناقل الحركة: 8AT عدد السلندرات: 4 عدد الأحصنة: 194 العزم: 246 ● التجهيزات الخارجية – المصابيح الأماميد: ليد مزدوجة – المصابيح الخلفية: ليد – سقف بانوراما – نوع الإطار: Alloy – مقاس العجلات: 18 – حساسات مطر – كشافات ضباب أمامية: ليد – حساسات خلفية – حساسات أمامية – مرايات بلون السيارة – مقابض مغطاة بالكروم – طي آلي للمرايا – اشارات على المرايا الخارجية – مصابيح نهارية – نسافات طين ● التجهيزات الداخلية – نوع المقاعد: جلد – تدفئة وتبريد المقاعد الأمامية – فتح السيارة بالريموت – زر تشغيل المحرك – تشغيل عن بعد – بلوتوث مع ميزة التعرف على الصوت – عدد السماعات: 12 – كاميرا محورية – عرض البيانات على الزجاج الأمامي – تحكم بالصوت في المقود – مكيف اوتوماتيكي – مكيف خلفي – شاحن لاسلكي للهواتف الذكية Advertisements – تحكم بالسرعة في المقود – شاشة ملاحة – تحكم بوضعية المقود يدوياً – تحكم بارتفاع كرسي السائق كهربياً – تحكم بوضعية كرسي الراكب كهربائيا – ذاكرة لوضعية كرسي السائق – مرايا داخلية تعتيم آلي – منفذ شحن خلفي – ستائر تظليل جانبية على الأبواب الخلفية – النظام السمعي: بوز – شاشة اللمس: 10.25″ Navi – طي المقاعد الخلفية بنسبة 60:40 – مسند وسط خلفي – اضاءة أمامية أتوماتيكية ● تجهيزات الأمان – نظام تثبيت السرعة ذكي – اغلاق مركزي للأبواب والنوافذ جهة السائق / الراكب – نظام فرامل اليكتروني مع مانع انحدار – وسائد هوائية جانبية – ستائر هوائية جانبية – مساعدة تجنب الاصطدام الأمامي – مثبت السرعة الذكي – مساعد مراقبة المسار – تحذير التصادم للنقط العمياء – شاشة رؤية لزوايا للنقط العمياء – شاشة رؤية محيطية 360 درجة – قفل أمان للأطفال: آلي – مقاس الإطار الاحتياطي: كامل الحجم حيث تبدأ الأسعار من 77,500 ريال h





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