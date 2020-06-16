هيئة الأرصاد تعلن المدن الأعلى والأقل حرارة في عموم المملكة

الدمام تتصدر بـ48.9 درجة مئوية..
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، عن أعلى درجات الحرارة المسجَّلة في المملكة اليوم.
وتصدّرت الدمام القائمة بتسجيل 48.9 درجة مئوية، فيما جاءت القيصومة الثانية بتسجيل 47.8 درجة مئوية، وسجلت الأحساء 47.7 درجة مئوية، ومحافظة رفحاء 46.2 درجة مئوية، ومكة المكرمة والرياض 46 درجة مئوية، والقصيم 45 درجة مئوية.
كما سجّلت ووادي الدواسر 44 درجة مئوية، وشرورة والمدينة المنورة والدوادمي 43 درجة مئوية، إضافة لتسجيل محافظة بيشة وعرعر والعلا 40 درجة مئوية، فيما جاءت أبها أقل المدن تسجيلًا لدرجات الحرارة بـ28 درجة مئوية ثم الباحة وخميس مشيط 30 درجة مئوية في كل منهما، والوجه 31 درجة مئوية.
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