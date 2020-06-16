الأرصاد تعلن «طقس الأربعاء»: رياح وأتربة وغيوم على مناطق عدة

تتوقَّع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحلين الغربي والشرقي للمملكة.

وذكرت «هيئة الأرصاد» عبر موقعها الإلكتروني، أن التأثير يمتدّ على أجزاء من وسط وشمال المملكة. في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير، جازان والباحة.

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واستكملت «هيئة الأرصاد»، أن البحر الأحمر يشهد رياحًا شمالية غربية الى شمالية بسرعة 20-42 كم/ساعة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما يشهد الخليج العربي رياحًا شمالية غربية الى شمالية بسرعة 20-42 كم/ساعة. وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقَّعة بمختلف المناطق غدًا الأربعاء: