هيئة المساحة الجيولوجية: زلزال بقوة 4.7 ريختر قرب محافظة ضباء

ضرب زلزال قوته 4.72 على مقياس ريختر بعمق ١٣ كم، وذلك في شمال البحر الأحمر؛ حيث يبتعد ٨٥ كم غرب محافظة ضباء، بحسب هيئة المساحة الجيولوجية.

وقالت هيئة المساحة الجيولوجية عبر حسابها بـ«تويتر»: «سجلت محطات الرصد الزلزالي في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية اليوم ٢٤ شوال ١٤٤١هـ الساعة ٥:٣٠ مساءً هزة أرضية شمال البحر الأحمر بلغت قوتها ٤،٧٢ على مقياس ريختر وعمق ١٣ كم وتبعد ٨٥ كم غرب محافظة ضباء».

ويأتي ذلك بعد أن رصدت محطات الشبكة القومية المصرية لرصد الزلازل سجلت مساء اليوم الثلاثاء هزة أرضية على بعد 86 كم شرق مدينة الغردقة داخل البحر الأحمر.

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