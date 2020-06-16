أخبار السعودية في 24 ساعة.. المملكة تتقدم في التنافسية الدولية.. ضبط مروجي شرائح اتصالات.. و4267 إصابة جديدة بكورونا

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، حيث نددت منظمة التعاون الإسلامي باستمرار الاستهداف المتعمّد للمدنيين الأبرياء في المملكة العربية السعودية من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، بعد قيام قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن باعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه منطقة نجران، فيما تقدمت المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية رغم الظروف الاقتصادية الناتجة عن آثار جائحة كورونا، وإلى التفاصيل:

التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة

قال المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة، تمكّنت- صباح الثلاثاء- من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة (صعدة) باتجاه مدينة نجران، في محاولة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء.

«التعاون الإسلامي» تدين وتستنكر إطلاق الميليشيا الحوثية صاروخًا باليستيًّا على نجران

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، عن استنكارها بشدة وإدانتها استمرار الاستهداف المتعمد للمدنيين الأبرياء في المملكة العربية السعودية من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، التي كان آخرها إطلاق صاروخ باليستي من محافظة صعدة باليمن باتجاه مدينة نجران؛ تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضه وتدميره.

المملكة تتقدم للمرتبة الـ24 في تقرير التنافسية العالمية.. والأولى بالشرق الأوسط والخليج

تقدمت المملكة، إلى المرتبة الـ24 (من المرتبة 26) في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، وذلك من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، متقدمة بذلك مرتبتين عن العام الماضي، رغم الظروف الاقتصادية الناتجة عن آثار جائحة كورونا. وبحسب التقرير، تعد المملكة الدولة الوحيدة التي أحرزت تقدّمًا استثنائيًّا على مستوى الشرق الأوسط والخليج العربي.

وزارة الصحة: تسجيل 4267 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 1052

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4267 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 136315، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 1650، ما يرفع الإجمالي إلى 9540، فيما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1052 حالة، بعد تسجيل41 حالة.

شرطة الرياض: القبض على خمسة يمنيين يتاجرون بشرائح الاتصال

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، إن قوات الأمن ألقت القبض على خمسة أشخاص من الجنسية اليمنية من مخالفي نظام أمن الحدود (جميعهم في العقد الثالث من العمر)، وذلك بعد ثبوت تورطهم بتهيئة منزل بحي المرقب وسط الرياض للمتاجرة بشرائح الاتصال، بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

«التأمينات الاجتماعية» توضح مواعيد التقديم لصرف تعويضات يوليو

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، مواعيد تقديم المنشأة والمشترك - الذين لم يتقدموا بعد- طلب صرف تعويض شهر يوليو للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بفيروس كورونا.

Advertisements

البيئة: 7 أيام على تطبيق غرامات مصانع ومحلات المياه المخالفة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قرب انتهاء المهلة المحددة (سنة) لمصانع المياه غير المعبأة، ومحلات بيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة، لتصحيح أوضاعها؛ بما يتفق مع أحكام لائحة اشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع المياه.

«الشورى» يطالب «التنمية العقارية» بتوحيد ضوابط وشروط برامجه بين المواطنين والمواطنات

طالب مجلس الشورى -في قرار أصدره اليوم الثلاثاء- صندوق التنمية العقارية، بضرورة مراجعة الضوابط والشروط التي تتيح الاستفادة من برامجه، وتوحيدها بين المستفيدين من المواطنين والمواطنات دون تفريق. مشيرًا إلى أنه على صندوق التنمية العقارية توعية المستفيد بجميع أنواع عقوده المتاحة التي تبرم مع الممول، وبيان ما يترتب على كل نوع من الالتزامات.

الشورى يطالب بدراسة فصل الصندوق السعودي للتنمية عن «الوطني»

أصدر مجلس الشورى السعودي، قرارًا، خلال جلسته العادية الـ45 المنعقدة، اليوم الثلاثاء، بشأن التقريرين السنويين للصندوق السعودي للتنمية للعاميين الماليين 1438 - 1439هـ و1439 - 1440هـ، وطالب المجلس، بدراسة فصل الصندوق السعودي للتنمية عن صندوق التنمية الوطني.

«أكاديمية مسك» تطلق برنامج تنمية المهارات لكبار القادة السعوديين

وقَّعت أكاديمية مسك التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية»، وهي مؤسسة غير ربحية تكرِّس أهدافها لتشجيع التعلم والابتكار وتنمية مهارات القيادة، مؤخرًا، اتفاقية مع شركة جنرال إلكتريك (GE) في مجال تنمية المهارات القيادية لكبار القادة السعوديين.

في أول اجتماع لها.. الأمير سلطان بن سلمان: إنشاء «مواكبة» يعزز استثمارات جمعية ذوي الإعاقة

قال رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال ترؤسه أول اجتماع لمجلس مديري «شركة مواكبة للاستثمار»، التي أسستها الجمعية مؤخرًا لإدارة الأوقاف والأصول التي تملكها والإسهام في تنمية موارد الجمعية المالية، عبر اجتماع افتراضي عبر منصة الاتصال المرئي؛ إن نجاح الجمعية في تأسيس أول شركة لها؛ كذراع استثمارية خيرية ستسهم في رفع كفاءة استثمار الأصول والأوقاف، التي تملكها الجمعية.

تحذير من أمطار رعدية وسيول على الطائف وأضم والعرضيات وميسان

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

اقرأ أيضًا :