تشمل إبعاد المقيم ومنع دخوله نهائيًّا للمملكة..
جدّدت وزارة الداخلية التذكير بعقوبة تعمُّد مخالفة الإجراءات الاحترازية وتدابير «البروتوكولات» الوقائية، وقالت إن عقوبة «عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، رفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقرّات القطاعين العام والخاص، عدم التزام الإجراءات المعتمَدَة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية»، في الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير و«البروتوكولات»، في المرة الأولى 1000 ريال على المنشأة والمسؤول وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
وفيما إذا كان المخالف من المقيمين في المملكة، يتم إبعاده ومنع دخوله نهائيًّا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقَّعة في حقه، ودعت للإبلاغ عن المخالفة على الرقم المجاني 999 في جميع مناطق المملكة باستثناء منطقة مكة المكرمة فيكون على الرقم 911.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الداخلية تجدّد التذكير بعقوبة مخالفة «البروتوكولات الوقائية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.