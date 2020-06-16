وزارة الداخلية تجدّد التذكير بعقوبة مخالفة «البروتوكولات الوقائية» ‏

جدّدت وزارة الداخلية ‏التذكير بعقوبة ‏تعمُّد مخالفة الإجراءات الاحترازية ‏وتدابير «البروتوكولات» ‏الوقائية، وقالت إن عقوبة ‏«عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية ‏أو ما يغطي الأنف ‏والفم، ‏عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ‏رفض قياس درجة الحرارة ‏عند دخول مقرّات القطاعين العام والخاص، ‏عدم التزام الإجراءات المعتمَدَة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية»، في الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير و«البروتوكولات»، ‏في المرة الأولى 1000 ريال على المنشأة والمسؤول وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

و‏فيما إذا كان المخالف من المقيمين في المملكة، ‏يتم إبعاده ومنع دخوله نهائيًّا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقَّعة في حقه، ‏ودعت ‏للإبلاغ عن المخالفة ‏على الرقم المجاني 999 في جميع مناطق المملكة باستثناء منطقة مكة المكرمة فيكون على الرقم 911.