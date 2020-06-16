قائمة ترقيات المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة المعتمَدة من مجلس الوزراء

اعتمدها خلال اجتماعه اليوم برئاسة خادم الحرمين..
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على قائمة الترقيات الجديدة للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، على النحو الآتي:
- محمد بن سليمان بن ناصر الملا، إلى وظيفة «مستشار إيرادات» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية.
- حامد بن سعيد بن حامد القحطاني، إلى وظيفة «مدير عام مكتب الوزارة بمنطقة الرياض» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الرياضة.
- المهندس أسامة بن حمد بن سعد بن جفال، إلى وظيفة «مدير عام فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
- محمد بن سعد بن محمد الحقباني، إلى وظيفة «مستشار مالي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
- غسان بن عبدالله بن محمد البريكان، إلى وظيفة «مستشار اقتصادي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
- خالد بن محمد بن حمدان الكنهل، إلى وظيفة «مدير عام مراقبة الإيرادات» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
- عبدالعزيز بن علي بن عبدالرحمن الزايدي، إلى وظيفة «مستشار مالي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
- علي بن عايض بن قداح القحطاني، إلى وظيفة «مستشار اقتصادي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
- محمد بن أحمد بن علي الغامدي، إلى وظيفة «مستشار تقني» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
- تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سيف، إلى وظيفة «مستشار قانوني» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
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