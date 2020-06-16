1000 سلة غذائية من خيرية نجران

بدأت الجمعية الخيرية بنجران في توزيع أكثر من 1000 سلة غذائية متكاملة على مستفيدي الجمعية ولمدة أسبوعين مع تطبيق الاحترازات الوقائية. وأوضح مدير الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بمنطقة نجران عبده بن أحمد عطيف، أن فريق العمل الميداني في حفظ النعمة بالجمعية الخيرية بالمنطقة، يقوم بدوره في تغليف وتجهيز الوجبات لتوزيعها على المستفيدين.



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