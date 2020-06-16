1000 طالب يستفيدون من مشروعات محايل

تسلمت إدارة التعليم بمحايل عسير، أمس، مشروعين من مشروعات تعليمية جديدة بقيمة إجمالية بلغت نحو 11 مليون ريال. وأوضح مدير التعليم منصور عبدالله آل شريم، أن أكثر من 1000 طالب وطالبة يستفيدون من هذه المشروعات مع بداية العام الدارسي المقبل بمختلف القطاعات التعليمية التابعة للإدارة، وذلك ضمن خطة وزارة التعليم ممثلة في تعليم عسير للتخلص من المباني المستأجرة، والرقي بالحركة التعليمية في المنطقة.
وبين أن المشروعات التعليمية التي تم استلامها شملت مشروعات مجمع آل جحيش التعليمي للبنات، ومشروع ابتدائية المربع للبنات.
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