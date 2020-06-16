السعودية اليوم / "واس" ترصد خطة تنفيذ التعقيم الشاملة لشوارع رفحاء وميادينها



رفحاء 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واس

رصدت وكالة الأنباء

وأوضح رئيس بلدية رفحاء الدكتور محمد الوردة لـ"واس" ، أن عمليات التعقيم والتطهير شملت الأحياء والشوارع والمرافق العامة والمراكز التجارية ، إضافةً إلى أعمال الرش والنظافة ، واتخاذ أعلى معايير إجراءات السلامة الصحية.

// انتهى //

22:39ت م

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رفحاء 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسرصدت وكالة الأنباء السعودية مساء اليوم في ساعات منع التجول الخطة التي تنفذها بلدية محافظة رفحاء التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية في أعمال تطهير وتعقيم للطرقات الرئيسة والفرعية والميادين ، وأمام المراكز التجارية والأسواق ، وذلك في إطار خطتها الشاملة التي تستهدف تحقيق مستويات عليا من الإصحاح البيئي في جميع أرجاء المحافظة ، مستخدمةً في التعقيم الكانسات الآلية وسيارات الغسيل وأجهزة الرذاذ والضباب الحراري .وأوضح رئيس بلدية رفحاء الدكتور محمد الوردة لـ"واس" ، أن عمليات التعقيم والتطهير شملت الأحياء والشوارع والمرافق العامة والمراكز التجارية ، إضافةً إلى أعمال الرش والنظافة ، واتخاذ أعلى معايير إجراءات السلامة الصحية.// انتهى //22:39ت م0247

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