السعودية اليوم / المهندس الجفال يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية



الرياض 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واس

رفع مدير الإدارة العامة للمشروعات والصيانة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المهندس أسامة بن حمد بن جفال آيات الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير

وأكد المهندس الجفال ، أن هذه الترقية تعد وسام شرف وحافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن ، مقدماً شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على دعمه المستمر وتوجيهاته الدائمة لمنسوبي الوزارة كافة .

// انتهى //

22:20ت م

0246



الرياض 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسرفع مدير الإدارة العامة للمشروعات والصيانة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المهندس أسامة بن حمد بن جفال آيات الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء اليوم بترقيته للمرتبة الرابعة عشرة .وأكد المهندس الجفال ، أن هذه الترقية تعد وسام شرف وحافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن ، مقدماً شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على دعمه المستمر وتوجيهاته الدائمة لمنسوبي الوزارة كافة .// انتهى //22:20ت م0246

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