السعودية اليوم / هيئة المساحة الجيولوجية ترصد هزة أرضية غرب محافظة ضباء



جدة 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واس

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية

وأفاد أبا الخيل أن أسباب هذه الهزة الأرضية يعود إلى حركة الفالق الموجود في وسط البحر الأحمر نتيجة قوة الشد التكتونية المؤثرة عليه ، مبيناً أن الهزة لم تؤثر على المناطق الساحلية المقابلة لها بالمملكة، لافتا النظر أنه جرى رصد هزة ارتدادية ضعيفة جدا بقوة "واحد" على مقياس ريختر، مطمئنا المواطنين والمقيمين أن هذه الهزة بعيدة عن سواحل المملكة ولا تشكل خطورة .

// انتهى //

22:09ت م

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جدة 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، أن محطات الرصد الزلزالي بهيئة المساحة الجيولوجية سجلت اليوم عند الساعة الـ 5:30 مساءً هزة أرضية شمال البحر الأحمر بلغت قوتها 4.72 على مقياس ريختر وبعمق 13 كم وتبعد 85 كم غرب محافظة ضباء .وأفاد أبا الخيل أن أسباب هذه الهزة الأرضية يعود إلى حركة الفالق الموجود في وسط البحر الأحمر نتيجة قوة الشد التكتونية المؤثرة عليه ، مبيناً أن الهزة لم تؤثر على المناطق الساحلية المقابلة لها بالمملكة، لافتا النظر أنه جرى رصد هزة ارتدادية ضعيفة جدا بقوة "واحد" على مقياس ريختر، مطمئنا المواطنين والمقيمين أن هذه الهزة بعيدة عن سواحل المملكة ولا تشكل خطورة .// انتهى //22:09ت م0239

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