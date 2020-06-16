السعودية اليوم / اليونان تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا



أثينا 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واس

سجلت اليونان 15 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن منظمة الصحة العامة الوطنية قولها في بيان لها: إن من بين الإصابات 698 حالةً لأشخاص عادوا إلى البلاد من الخارج و1786 حالة نتيجة مخالطتهم أشخاصا مصابين باليونان.

// انتهى //

21:56ت م

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أثينا 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسسجلت اليونان 15 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3148 حالةً، فيما لم تسجل حالات وفاة اليوم.ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن منظمة الصحة العامة الوطنية قولها في بيان لها: إن من بين الإصابات 698 حالةً لأشخاص عادوا إلى البلاد من الخارج و1786 حالة نتيجة مخالطتهم أشخاصا مصابين باليونان.// انتهى //21:56ت م0234

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