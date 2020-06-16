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شكرا لقرائتكم خبر عن حساب “تاريخ آل سعود ” يرد على الكويتي “حاكم المطيري”.. أنت جاهل والان مع التفاصيل
الثلاثاء 16 يونيو 2020
صورة أرشيفية
هاجم حساب “تاريخ آل سعود” على تويتر، الكويتي “حاكم المطيري”، ووصفه بـ “جاهل بمرتبة أستاذ دكتور”، وذلك على خلفية تدخل الأخير في الشأن الداخلي للمملكة من خلال استغلال منصة تويتر وبث تغريدة له عن تعطيل الحج بذريعة كورونا.
وقال “المطيري” في التغريدة: تعطيل الحج بذريعة كورونا هو ما حذر منه (مؤتمر الأمة) في بيانه المنشور بتاريخ ٢٧ مارس منذ بداية ظهور الوباء .
ورد حساب “تاريخ آل سعود”، على التغريدة، قائلا: ” أنت جاهل بمرتبة أستاذ دكتور، الحج توقف 40 مرة وعلى سبيل المثال: 316هـ بسبب الخوف من القرامطة.. 357 هـ بسبب انتشار داء الماشري في مكة.. 390هـ بسبب شدة الغلاء .. 492هـ بسبب انعدام الأمن”
وأضاف: علماً أنه يجوز تعطيل الفريضة لأسباب كبرى كتفشي الوباء وفقدان الأمن وشرعاً حفظ النفس مقدم على الحج.
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