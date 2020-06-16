شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيق الأمن الغذائي ..7 أهداف لتطوير «الثروة السمكية» والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 7 أهداف للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية بالمملكة.
وتشمل الأهداف، جذب الاستثمارت لإنشاء وتوسيع مشاريع الاستزراع السمكي، زيادة المساهمة في إجمالي الناتج المحلي، تغطية احتياجات المملكة من الأغذية البحرية، وتحقيق التنمية المستدامة.
كما تشمل، المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، زيادة إنتاج القيمة المضافة للأغذية البحرية، وسعودة القطاع بنسبة 50% خلال 15 سنة.
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