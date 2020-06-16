شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يطمئن على صحة ملك المغرب والان نبدء بالتفاصيل

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً، اليوم، مع الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، اطمأن فيه على صحته.

وتمنى خادم الحرمين الشريفين للملك محمد السادس موفور الصحة والسلامة.

وعبر ملك المملكة المغربية، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية، واطمئنانه على صحته.