شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 4.27 ريختر غرب ضباء والان نبدء بالتفاصيل

سجلت محطات الرصد الزلزالي للهيئة اليوم الساعة ٥:٣٠ مساءً هزة أرضية شمال البحر الأحمر بلغت قوتها ٤،٧٢ على مقياس ريختر وعمق ١٣ كم وتبعد ٨٥ كم غرب محافظة ضباء.

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