معاقبة 24 منشأة تجارية في تبوك بسبب الإجراءات الاحترازية

2020-06-16

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

أوقعت أمانة منطقة تبوك، وضمن جهودها المستمرة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، عقوبات على 24 منشأة تجارية بالمنطقة؛ لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المستهلكين.

وأوضحت الأمانة أنها إلى جانب مهامها الرئيسية تعمل وعلى مدار الساعة من أجل حماية المواطنين والمقيمين من خطر جائحة كورونا، بتكثيف جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية والمطاعم والمسالخ ونقاط الذبح، والإصحاح البيئي والنظافة، وأعمال الرش ومكافحة آفات الصحة العامة، ورفع المخلفات المنزلية ومخلفات الهدم والبناء وغسيل وتعقيم وتطهير الأحياء والطرق والميادين العامة، وذلك ضمن خططها التشغيلية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأضافت: لقد تمكنت الفرق الرقابية خلال يومين من ضبط ومخالفة ما يزيد عن 97 محلًّا تجاريًّا، وإصدار 24 مخالفة تختص بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، أو عدم الالتزام بلبس الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الفم والأنف للعاملين في المحلات، كما قامت الفرق الرقابية بما يتجاوز الستمائة وخمسين جولة، جرى خلالها توجيه 169 إنذارًا للمخالفين، بالإضافة إلى تعقيم 579 موقعًا، ورفع ما يزيد عن 2800 طن من النفايات.

وأكدت أمانة تبوك أنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والعقوبات حيال المخالفين، داعيةً المواطنين والمقيمين الإبلاغ الفوري عن أي مواقع أو متجر لا يتقيد بالاشتراطات الصحية والبلدية أو يمارس نشاطًا مشبوهًا من خلال الاتصال بـ940 أو استخدام المستكشف الجغرافي عبر موقع الأمانة، أو من خلال تطبيق الأمانة على الأجهزة الذكية.

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