الصحة : عودة الحياة إلى طبيعتها يحمل معه تقييمًا وتقديرًا لأي مخاطر

2020-06-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي: إن عودة الحياة إلى طبيعتها يحمل معه تقييمًا وتقديرًا لأي مخاطر، لكن بالعودة هناك أنماط لابد من مراعاتها في المطاعم والأسواق والأماكن العامة ومقرات العمل، وبتطبيق هذه الأنماط ستقل فرص انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأكد العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي اليوم، أن الجميع معرض لخطر الإصابة بكورونا موضحة أن كبار السن يواجهون الخطر الأكبر بسبب المضاعفات الشديدة التي قد يسببها المرض، ولسلامة كبار السن دعت الصحة إلى تجنب المصافحة، وترك مسافة آمنة لتفادي نقل عدوى كورونا إليهم.

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وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن 50% من الحالات الحرجة التي تتلقى العلاج في العناية المركزة لديها أمراض مزمنة، وهي فئة خطرة في الحصول على مضاعفات.

وأفاد بأن ثلثي الحالات الموجودة في العناية المركزة، يحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعي، وأفاد أن 80% أو أكثر من الحالات الموجودة في العناية المركزة ممن أعمارهم 30 عامًا فأكثر.

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