7 خدمات يقدمها مركز إتمام أبرزها استخراج رخص البناء

2020-06-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة أبرز الخدمات التي يقدمها مركز إتمام، بعد اعتماده من مجلس الوزراء، والذي يهدف إلى تقديم الخدمات للمطورين العقاريين للمشاريع السكنية.

وبحسب إنفوجرافيك نشره حساب الإمارة عبر موقع تويتر، فإن دور مركز إتمام هو تحسين بيئة قطاع التطوير العقاري، وإيجاد محفزات للمطورين العقاريين والمستثمرين، وأيضًا خلق بيئة استثمارية جاذبة.

وضمن دور مركز إتمام أيضًا، تسريع وتيرة العمل في المشاريع العقارية السكنية وتطوير وتسهيل الإجراءات وأخيرًا معالجة التحديات والعقبات أمام المطور العقاري.

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الجدير بالذكر أن مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” يقوم بالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة بالتطوير العقاري، وذلك لمراجعة المستندات والمخططات؛ للتأكد من مطابقتها للاشتراطات والمعايير والرفع بشأنها، ومتابعة الطلب لدى الجهات المختلفة حتى إصدار الاعتمادات وتسليمها للمستفيد، ويعد المركز أحد مبادرات وزارة الإسكان الهادفة لتحفيز القطاع الخاص وبناء شراكة فاعلة مع متابعات الخليج 365 لتمكينه من الحصول على مسكن ملائم.

وبالنسبة إلى أبرز الخدمات المقدمة، فيبينها الإنفوجرافيك التالي:

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