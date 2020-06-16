طيران ناس : بإمكان العائلات الحجز لأكثر من شخصين للجلوس سويًّا

2020-06-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد طيران ناس أنه أصبح بإمكان العائلات الآن الحجز لأكثر من شخصين للجلوس سويًّا، وذلك عبر تحديد المقاعد مسبقًا من خلال الموقع الخاص بالشركة.

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يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت عن استئناف الرحلات الجوية الداخلية على مراحل ليشمل كافة الوجهات المحلية خلال أسبوعين، حيث تتضمّن المرحلة الأولى تشغيل المطارات الآتية: (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، مطار أبها الدولي، مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان، مطار حائل الدولي، ومطار الملك سعود بالباحة، ومطار نجران).

وكانت المملكة قد أعلنت عن تعليق رحلات الطيران الداخلي في 26 رجب 1441هـ، الموافق 21 مارس 2020م في ظل جائحة كورونا المستجد حول العالم، باستثناء الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية وطائرات الإخلاء الطبي والطيران الخاص، ورحلات مشروع إعادة المواطنين الراغبين بالعودة من الخارج والرحلات المتعلقة بمبادرة عودة المقيمين.

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