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شركة المياه تطمئن سكان الباحة : دعم استثنائي خلال الفترة القادمة
إبرام عقود بنحو 25 مليون ريال لرفع إنتاجية بعض السدود
متابعات الخليج 365 - الرياض
طمأنت شركة المياه الوطنية عملاءها في منطقة الباحة، بأنها تعمل مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتوفير طرق عملية لدعم استثنائي لحصة منطقة الباحة المقررة من المياه بما يعادل 30% خلال الفترة القادمة، وتعمل الشركة حاليًّا على حلول عاجلة لزيادة إنتاج بعض المصادر المائية المتاحة، مؤكدةً أنها أبرمت عددًا من العقود مؤخرًا بتكلفة ٢٥ مليون ريال لرفع الطاقة الإنتاجية لبعض السدود والآبار في منطقة الباحة.
وأوضحت الشركة أن كميات المياه الموزعة على الشبكات شهدت انخفاضًا بسبب قلة الأمطار التي هطلت على المنطقة في هذا العام، الأمر الذي أدى إلى نقص مياه السدود، خصوصًا سدي وادي عردة ووادي ثراد، وبالتالي انخفاض الطاقة الإنتاجية من هذه المصادر التي تشرف عليها الشركة، والتي تُعد هي المصدر الثاني للمياه في منطقة الباحة.
وأكدت الشركة أنها تنسق بشكل متواصل مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لإيجاد حلول عاجلة ومستدامة لخدمة عملائها الكرام. وتقدم الشركة اعتذارها للعملاء في منطقة الباحة عن هذه الظروف التشغيلية الطارئة والخارجة عن إرادتها، مشيرةً إلى توفر خدمة طلب الصهاريج في جميع محطات التعبئة بمختلف.
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