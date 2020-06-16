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محمد بن مسعود - الدمام - حصل جهز بن علي بن جهز الذيابي، على درجة الدكتوراه في الفلسفة الإدارية تخصص إدارة عامة من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
يشار إلى أن الذيابي من الكوادر الوطنية الشابة والطموحة.
"الذيابي" يحصل على الدكتوراه في الفلسفة الإداريةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-16
حصل جهز بن علي بن جهز الذيابي، على درجة الدكتوراه في الفلسفة الإدارية تخصص إدارة عامة من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
يشار إلى أن الذيابي من الكوادر الوطنية الشابة والطموحة.
16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
09:20 PM
حصل جهز بن علي بن جهز الذيابي، على درجة الدكتوراه في الفلسفة الإدارية تخصص إدارة عامة من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
يشار إلى أن الذيابي من الكوادر الوطنية الشابة والطموحة.
، "الذيابي" يحصل على الدكتوراه في الفلسفة الإدارية ،
المصدر : الخليج 365
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