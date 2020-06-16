السعودية اليوم / أمانة تبوك تخالف 24 منشأة تجارية لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية



تبوك 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واس

خالفت أمانة منطقة تبوك ضمن جهودها للحد من انتشار

وأوضحت الأمانة أنها إلى جانب مهامها الرئيسة تعمل وعلى مدار الساعة من أجل حماية المواطنين والمقيمين من خطر جائحة كورونا ، بتكثيف جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية والمطاعم والمسالخ ونقاط الذبح ، بالإضافة إلى اعمال الإصحاح البيئي والنظافة ، والرش ومكافحة آفات الصحة العامة ، ورفع المخلفات المنزلية ومخلفات الهدم والبناء وغسيل وتعقيم وتطهير الأحياء والطرق والميادين العامة ، وذلك ضمن خططها التشغيلية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمكافحة كورونا.

وأفادت أن الفرق الرقابية تمكنت خلال يومين من ضبط ومخالفة مايزيد عن 97 محلاً تجاريا ، وإصدار 24 مخالفة تختص بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا ، أو عدم الالتزام بلبس الكمامة الطبية أو القماشية أو مايغطي الفم والأنف للعاملين في المحلات ، كما قامت الفرق الرقابية بما يتجاوز 650 جولة ، جرى من خلالها توجيه 169 إنذارا للمخالفين ، بالإضافة إلى تعقيم 579 موقعاً ، ورفع مايزيد عن 2800 طن من النفايات .

وأكدت الأمانة أنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والعقوبات حيال المخالفين ، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أية مواقع أو متجر لا يتقيد بالاشتراطات الصحية والبلدية أو يمارس نشاطاً مشبوهاً من خلال الاتصال بـ 940 أو استخدام المستكشف الجغرافي عبر موقع الأمانة ، أو من خلال تطبيق الأمانة على الأجهزة الذكية.

// انتهى //

21:38ت م

0230



تبوك 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسخالفت أمانة منطقة تبوك ضمن جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد( كوفيد- 19) ، 24 منشأة تجارية لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المستهلكين .وأوضحت الأمانة أنها إلى جانب مهامها الرئيسة تعمل وعلى مدار الساعة من أجل حماية المواطنين والمقيمين من خطر جائحة كورونا ، بتكثيف جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية والمطاعم والمسالخ ونقاط الذبح ، بالإضافة إلى اعمال الإصحاح البيئي والنظافة ، والرش ومكافحة آفات الصحة العامة ، ورفع المخلفات المنزلية ومخلفات الهدم والبناء وغسيل وتعقيم وتطهير الأحياء والطرق والميادين العامة ، وذلك ضمن خططها التشغيلية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمكافحة كورونا.وأفادت أن الفرق الرقابية تمكنت خلال يومين من ضبط ومخالفة مايزيد عن 97 محلاً تجاريا ، وإصدار 24 مخالفة تختص بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا ، أو عدم الالتزام بلبس الكمامة الطبية أو القماشية أو مايغطي الفم والأنف للعاملين في المحلات ، كما قامت الفرق الرقابية بما يتجاوز 650 جولة ، جرى من خلالها توجيه 169 إنذارا للمخالفين ، بالإضافة إلى تعقيم 579 موقعاً ، ورفع مايزيد عن 2800 طن من النفايات .وأكدت الأمانة أنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والعقوبات حيال المخالفين ، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أية مواقع أو متجر لا يتقيد بالاشتراطات الصحية والبلدية أو يمارس نشاطاً مشبوهاً من خلال الاتصال بـ 940 أو استخدام المستكشف الجغرافي عبر موقع الأمانة ، أو من خلال تطبيق الأمانة على الأجهزة الذكية.// انتهى //21:38ت م0230

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