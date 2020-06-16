السعودية اليوم / جنوب أفريقيا تسجل ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا



كيب تاون 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واس

ارتفع عدد الإصابات بفيروس

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة اليوم، أن عدد حالات التعافي داخل البلاد وصلت إلى 39867 حالة، مقابل 1568 حالة وفاة.

وتحتل جمهورية جنوب أفريقيا المركز الأول في القارة بعدد الإصابات والثاني بعد مصر من حيث عدد الوفيات.

// انتهى //

21:25ت م

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كيب تاون 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا إلى 73 ألفًا و 533 حالة بحسب آخر حصيلة رسمية، بعد تسجيل 3495 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة اليوم، أن عدد حالات التعافي داخل البلاد وصلت إلى 39867 حالة، مقابل 1568 حالة وفاة.وتحتل جمهورية جنوب أفريقيا المركز الأول في القارة بعدد الإصابات والثاني بعد مصر من حيث عدد الوفيات.// انتهى //21:25ت م0227

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