السعودية اليوم / دور المدن الذكية في توطين الاستدامة الاقتصادية والمجتمعية والبيئية بالدول العربية.. ورشة عمل



الرباط 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واس

انعقدت اليوم أعمال ورشة عمل افتراضية حول "المدن الذكية المستدامة في ظل جائحة

وأكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين المهندس عادل الصقر خلال افتتاح الورشة أن الثورة الصنـاعيــة الـرابعـــة أحدثـت تغيـــرات كبيـــرة الحجـم والنوعية في جميع مناحي الحياة، وفتحت المجال أمام موجـة هـائلة من الإبداع والابتكار، تمثلت في التكنولوجيات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعـي.

وأوضــح الصقــر أن انعقاد هذه الورشة يأتي في اطار جهود المنظمة لمواكبة التطورات الحادثة في العالم للتعريف بمفهوم المدن الذكية ودورها في توطين الاستدامة الاقتصادية والمجتمعية والبيئية في الدول العربية، من أجل استشراف الأفاق المستقبلية والعمل على وضع الاستراتيجيات لمواجهة التحديات والمخاطر.

وأضاف أنه على الرغم مما سببه تفشي وباء

وناقش المشاركون في الورشة موضوعات تتعلق بتطبيقات الذكاء الاصطناعـــي، والمعاييـــر الدوليـــة في بناء المدن الذكية، والمدن الذكية في ظل التغيرات الراهنــة، ثم التحول الرقمــي للمجتمع والخدمات العمومية.

// انتهى //

21:21ت م

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الرباط 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسانعقدت اليوم أعمال ورشة عمل افتراضية حول "المدن الذكية المستدامة في ظل جائحة كورونا " نظمتها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، بمشاركة خبراء من القطاع الحكومي والخاص، وممثلي المنظمات الدولية المختصة.وأكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين المهندس عادل الصقر خلال افتتاح الورشة أن الثورة الصنـاعيــة الـرابعـــة أحدثـت تغيـــرات كبيـــرة الحجـم والنوعية في جميع مناحي الحياة، وفتحت المجال أمام موجـة هـائلة من الإبداع والابتكار، تمثلت في التكنولوجيات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعـي.وأوضــح الصقــر أن انعقاد هذه الورشة يأتي في اطار جهود المنظمة لمواكبة التطورات الحادثة في العالم للتعريف بمفهوم المدن الذكية ودورها في توطين الاستدامة الاقتصادية والمجتمعية والبيئية في الدول العربية، من أجل استشراف الأفاق المستقبلية والعمل على وضع الاستراتيجيات لمواجهة التحديات والمخاطر.وأضاف أنه على الرغم مما سببه تفشي وباء فيروس كورونا المستجد ، من أضرار إلا أن هذه الجائحة بينت أن الاعتماد على التكنولوجيا من خلال التحول الرقمي سيسود القطاعات الاقتصادية في المستقبل القريب عبر تطبيقات ذكية يمارس من خلالها السكان حياتهم العادية.وناقش المشاركون في الورشة موضوعات تتعلق بتطبيقات الذكاء الاصطناعـــي، والمعاييـــر الدوليـــة في بناء المدن الذكية، والمدن الذكية في ظل التغيرات الراهنــة، ثم التحول الرقمــي للمجتمع والخدمات العمومية.// انتهى //21:21ت م0225

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