السعودية اليوم / مالي تسجل 33 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا



باماكو 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واس

سجلت مالي اليوم 33 حالة جديدة من الإصابات بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المالية في بيان أن عدد حالات التعافي داخل البلاد وصل إلى 1125 حالة، مقابل 104 حالة وفاة.

// انتهى //

21:16ت م

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باماكو 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسسجلت مالي اليوم 33 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء الكشف الطبي على 415 عينة، بينما تماثل 20 مريضًا للشفاء وتوفي مصابان بسبب الفيروس.وأوضحت وزارة الصحة المالية في بيان أن عدد حالات التعافي داخل البلاد وصل إلى 1125 حالة، مقابل 104 حالة وفاة.// انتهى //21:16ت م0223

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