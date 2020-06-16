السعودية اليوم / البيت الابيض : ترامب يوقع مرسوماً رئاسياً لإصلاح الشرطة



واشنطن 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واس

قال البيت الأبيض اليوم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مرسوماً ينص على إصلاح محدود في جهاز الشرطة، ومنع أفرادها من استخدام وضعية الضغط على الرقبة "الخنق" إلا في الظروف الاستثنائية.

وأضاف البيت الأبيض أن الرئيس ترامب أوضح بعد لقاء عائلات أفراد سقطوا ضحية عنف قوات الأمن أو العنصرية، أن القرار يشمل منع اللجوء إلى وضعية الخنق "إلا إذا كانت حياة الشرطي في خطر" .

وأضاف الرئيس ترامب قائلاً : إن المرسوم "يشجع" آلافاً من وحدات الشرطة الأمريكية على التزام "أرقى المعايير المهنية" ، وأن مشروع قانون إصلاح الشرطة يأتي لإنهاء "نمط الفشل القديم".

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21:03ت م

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