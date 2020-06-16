السعودية اليوم / غرفة القصيم تعقد اجتماعها الـ 24 عبر " الاتصال المرئي "



بريدة 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واس

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم اجتماعه الـ 24 أمس ، عبر " الاتصال المرئي " ، حيث نوقشت عدة موضوعات على جدول أعماله التي ستسهم في تنمية وتحقيق التطلعات والرؤى المنشودة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة عبد العزيز الحميد ، أن المجلس يثمن للقيادة الرشيدة - حفظها الله - حرصها لإعطاء صحة الإنسان أولوية واهتماما من خلال القرارات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس

// انتهى //

20:56ت م

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بريدة 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسعقد مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم اجتماعه الـ 24 أمس ، عبر " الاتصال المرئي " ، حيث نوقشت عدة موضوعات على جدول أعماله التي ستسهم في تنمية وتحقيق التطلعات والرؤى المنشودة.وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة عبد العزيز الحميد ، أن المجلس يثمن للقيادة الرشيدة - حفظها الله - حرصها لإعطاء صحة الإنسان أولوية واهتماما من خلال القرارات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، مشيراً إلى حرص مجلس الإدارة على التكامل والتناغم مع القطاعات كافة من خلال تبني المبادرات التي تطلبها المرحلة الحالية ، وذلك عبر الأمانة العامة للغرفة وتسهيل تنفيذها ما يعزز من مسؤوليات الغرفة المجتمعية وتنفيذها رسالتها وأهدافها .// انتهى //20:56ت م0221

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