السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجّل18,577 إصابة مؤكدة و 496 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا



واشنطن 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واس

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 18,577 إصابة مؤكدة و 496 حالة وفاة نتيجة فيروس

وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 2,104,346 إصابة حتى اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 116,140 حالة وفاة.

// انتهى //

20:52ت م

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واشنطن 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسأظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 18,577 إصابة مؤكدة و 496 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 2,104,346 إصابة حتى اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 116,140 حالة وفاة.// انتهى //20:52ت م0219

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