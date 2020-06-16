السعودية اليوم / هزة أرضية بقوة 5.2 درجة بالبحر الأحمر شرق مدينة الغردقة



القاهرة 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واس

كشف المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية، أن محطات الشبكة المصرية لرصد الزلازل سجلت مساء اليوم، هزة أرضية على بعد 86 كم شرق مدينة الغردقة المصرية داخل البحر الأحمر.

وأوضح المعهد، في بيان، أن الهزة الأرضية كانت في الساعة الرابعة مساءً، بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، على خط العرض 27.2087° شمالاً، وخط الطول 34.7044 شرقًا، وعلى عمق عشرة كيلز مترات.

وأشار في بيانه إلى أن الهزة قد شعر بها عدد من المواطنين داخل بعض المدن القريبة، مؤكداً أنه لم يصل إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.

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20:51ت م

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