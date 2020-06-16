السعودية اليوم / تعليم تبوك يحقق مراكز متقدمة في البرنامج الوزاري أولمبياد الخط العربي والزخرفة الإسلامية



تبوك 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واس

هنأ المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري إدارة نشاط الطالبات والمدارس المشاركة والطالبات الفائزات وأسرهن على تحقيق إدارة تعليم تبوك مراكز متقدمة على المستوى الوطني في البرنامج الوزاري أولمبياد الخط العربي والزخرفة الإسلامية وجاءت النتائج كالتالي :

أولاً: نفحات قرآنية

المرحلة الابتدائية: الطالبة أفياء بنت عودة البلوي ،ابتدائية العصر،المركز الثاني (الذهبي)،الطالبة لمار بنت غازي الحربي ابتدائية العصر المركز الثالث (الفضي)، الطالبة ميار بنت سلطان القرني الابتدائية الأولى أبناء المركز الثالث (البرونزي).

ثانياً: مسار مصابيح الهدى

المرحلة المتوسطة: الطالبة لمى بنت فلاح الرشيدي المتوسطة الثانية المركز الخامس(الفضي)، الطالبة العنود بنت سالم العطوي متوسطة الفارعة بنت زرارة المركز الثاني (البرونزي)

ثالثاً: مسار مصابيح الهدى

المرحلة الثانوية: الطالبة صفية بنت عايش الفاضلي ثانوية الملك عبدالعزيز المركز الثالث (الذهبي)، الطالبة مرام بنت عبدالله الصامطي ثانوية العصر مقررات المركز الرابع (الذهبي).

رابعاً: مسار من وحي الحرمين

المرحلة المتوسطة: الطالبة رغد بنت علي حمدي من المتوسطة (٣٣) المركز الثالث (البرونزي).

خامساً: إعداد البحث العلمي

الطالبة /طيف بنت سليمان القرعاني ثانوية العصر مقررات المركز الثاني (الفضي).

وأكد المدير العام حرص إدارة تعليم تبوك على تحفيز الطلاب والطالبات للمشاركة في المسابقات والمحافل الإقليمية والدولية لما توفره من فرص لصقل مهاراتهم العلمية والعملية وتطبيقها عبر التنافس الشريف، وبما يحقق أفضل النتائج على الصعيد العلمي والشخصي .

// انتهى //

20:47ت م

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